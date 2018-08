Kijk nu live mee met de lancering van ESA's nieuwe satelliet Aeolus

Ruimte kent ontelbare waterwerel­den: 'Leven kan universeel fenomeen zijn'

18 augustus Water is onontbeerlijk voor het leven op aarde en het is niet onuitputtelijk. Dat bleek wel tijdens de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden. Maar in de ruimte lijkt water ruimschoots voorhanden. Astronomen zijn van mening dat er in het heelal honderden zo niet duizenden ‘waterwerelden’ bestaan. Planeten die beschikken over de basiselementen voor het ontstaan en onderhouden van leven.