Klimaatspijbelaar Greta Thunberg ‘verheugd’ dat nieuw ontdekt minislakje haar naam draagt

Problemen oplossen

De slak – officieel Craspedotropis gretathunbergae genaamd – heet zo omdat het weekdiertje volgens onderzoekers net als Thunberg problemen moet oplossen die het niet zelf heeft veroorzaakt. Slakken van dit formaat kunnen slecht tegen droogte, extreme temperaturen en de afname van bosgebieden. ,,De vernoeming van de slak naar Greta Thunberg is voor ons een manier om haar generatie te erkennen’’, zegt een van de expeditieleden. De 17-jarige Greta, die het gezicht werd van wereldwijde schoolstakingen voor het klimaat, heeft al laten weten ‘verheugd’ te zijn met de naam van de nieuwe slakkensoort. Ontdekker J.P. Lim, die de slak op de begroeiing langs een rivieroever spotte, zegt dat de vernoeming naar Greta de belofte meedraagt dat ‘alle generaties zullen samenkomen om haar te helpen.’’ Het minislakje is niet het eerste diertje dat zijn naam aan Thunberg dankt. Eind vorig jaar viel ook een kevertje die eer ten deel.

Focus op biodiversiteit

Taxon Expeditions is een Nederlandse organisatie die in 2017 in Leiden werd opgericht en zich richt op biodiversiteit. ‘We organiseren expedities naar afgelegen gebieden voor mensen die geïnteresseerd zijn in natuur en wetenschap en helpen hen wetenschappelijke ontdekkingen te doen’, leest het op de site van Taxon.



Burgerwetenschappers worden door Taxon, met behulp van internationale experts, begeleid bij het ontdekken, benoemen en wetenschappelijk publiceren van nieuwe ontdekte dieren. Taxon: ‘Onze missie is om de kracht van burgerkunde te benutten voor het ontdekken en behouden van biodiversiteit.’



,,In de 250 jaar dat natuuronderzoekers de levende wereld hebben bestudeerd, zijn twee miljoen soorten dieren en planten ontdekt, beschreven en benoemd’’, aldus de wetenschappers. Naar schatting slechts 20 procent van het werkelijke aantal. Kleine insecten en ongewervelde dieren, vormen de grootste nog onbekende groep.