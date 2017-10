'Klimaatverandering wellicht erger dan gedacht door meetfout'

‘Vervuiling doodt jaarlijks meer mensen dan oorlog’

20 oktober Milieuvervuiling kost jaarlijks aan 9 miljoen mensen het leven. Dat zijn meer slachtoffers dan door oorlog en geweld. Ook is vervuiling dodelijker dan aids, tbc en malaria bij elkaar, aldus een studie in The Lancet. Het grootste deel van de slachtoffers woont in arme landen.