Leidse archeologe ontdekt 3.000 jaar oud paardengraf in Soedan

Een van de ontdekkers is archeologe Sarah Schrader van de Universiteit Leiden. In Tombos, een belangrijke archeologische vindplaats in de woestijn langs de Nijl, zocht zij naar graven van mensen. Onder het fundament van een inmiddels verdwenen piramide vond ze in 2011 het paardenskelet. De bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek zijn nu gepubliceerd.



,,Er was een schacht van zes meter diep. Helemaal bovenop, boven de mensen, lag het paard. De piramide is ongeveer 3.500 jaar geleden gebouwd. Waarschijnlijk is hij toen gesloten, later heropend voor de begrafenis van het paard en daarna weer gesloten. Dat moet heel bewust zijn gedaan, als herdenkingsplek'', vertelt zij.



Het is niet bekend waardoor de merrie is gestorven, maar haar lichaam was toen in redelijk goede staat. ,,Ze was vijftien jaar oud, wat vrij oud was. Ze had wat slijtsporen bij haar tanden, waar het bitje heeft gezeten. Ook had ze wat artritis in de rug en de schouders. Waarschijnlijk trok zij een wagen. Ze deed in elk geval geen zware arbeid'', zegt Schrader.