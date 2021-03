Met uitsterven bedreigde zangvogel ‘vergeet’ zijn eigen lied

Het gaat om de geschubde lelhoningeter, die ooit in overvloed voorkwam in Australië, maar waar er nu naar schatting nog slechts driehonderd van bestaan in de wereld. ,,Ze krijgen de kans niet om rond te hangen met andere honingeters en zo te leren hoe ze zouden moeten klinken”, zegt onderzoeker Ross Crates tegen de BBC. Hij heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het Britse Royal Society Journal Proceedings B. Crates, lid van de ‘Moeilijke vogel-onderzoeksgroep’ van de Australische Nationale Universiteit in Canberra, hoopt het lied van de vogel te behouden door honingeters in gevangenschap de zang van wilde soortgenoten te leren.

De wetenschappers waren eigenlijk niet van plan om de zang van de vogels te onderzoeken: ze wilden de dieren gewoon vinden. ,,Ze zijn zo zeldzaam en het gebied waarin ze kunnen leven is zo groot - wel tien keer de oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk - dat het zoeken was naar een speld in een hooiberg”, zegt Crates. Tijdens die moeilijke zoektocht, viel hem op dat de honingeters die hij trof ‘rare’ liedjes aan het zingen waren. ,,Ze kwamen niet eens in de buurt van hoe een geschubde lelhoningeter zou moeten klinken, ze klonken als een totaal andere soort.”

Herhaling

Zangvogels leren zingen op dezelfde manier als mensen leren praten. ,,Als jonge vogels het nest verlaten en de grote, wijde wereld gaan verkennen, moeten ze omgaan met andere, oudere mannetjes, zodat ze hun gezang keer op keer horen en dat liedje gaan herhalen”, legt Crates uit. Maar de geschubde lelhoningeter heeft nu zo'n kleine populatie, dat jonge mannetjes haast geen andere mannetjes kunnen vinden om hun liedjes ‘af te luisteren’. ,,Dus ze leren nu liedjes van andere soorten.” Zo'n 12 procent van de populatie zou nu de originele zang niet meer onder de knie hebben.

In een poging om het geluid van de honingeters te conserveren, leren wetenschappers vogels die in gevangenschap zitten nu de zang, die is opgenomen van honingeters die in het wild leven. De vogels die in gevangenschap worden grootgebracht, worden op termijn vrijgelaten in de natuur om de populatie een opkikker te geven. ,,Maar als die mannetjes een vreemd liedje zingen, willen de vrouwtjes wellicht niet met hen paren”, legt Crates uit. ,,Dus we hopen dat we ze kunnen aanleren wat ze zouden moeten zingen.”

