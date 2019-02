Morgenavond een supersneeuwmaan: de grootste en felste maan van 2019

Het zijn mooie tijden voor sterrenkundigen en maanliefhebbers. De vorige supermaan is nog maar net geweest of er dient zich morgenavond alweer een nieuwe aan. Het gaat om de grootste en felste volle maan van 2019: de supersneeuwmaan.

De afstand tussen de maan en de aarde verandert gedurende het jaar. Dat komt doordat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft. Om de 29 dagen bereikt de maan een minimale afstand tot de aarde. Als dat moment samenvalt met een volle maan, spreken we van een ‘supermaan’. Vanuit Nederland is zo'n maan maar drie à vier keer per jaar te zien. Het hemellichaam lijkt dan groter en feller te zijn dan een gebruikelijke volle maan.

Morgen is het weer raak. Om 16.53 uur is het boven Nederland volle maan. Ruim drie uur later staat de maan het dichtste bij de aarde. Iets na 20.00 uur is het middelpunt van de maan op 356.762 kilometer van de aarde, de kortste afstand van 2019. Gemiddeld staat de maan op zo'n 384.000 kilometer van de aarde.

Supersneeuwmaan

De tweede volle maan van het jaar wordt de sneeuwmaan genoemd. Volgens NASA begon een indianenstam in de Verenigde Staten met die benaming, omdat er in die tijd van het jaar vaak sneeuw viel. De supermaan van morgen heet dan ook de ‘supersneeuwmaan’.

Raymond Klaassen van Weerplaza zegt dat de supermaan van morgen ,,technisch gesproken eigenlijk de enige supermaan is’’, omdat deze het dichtste bij de aarde staat. Volgens de weerman is er morgen een duidelijk verschil in het weerbeeld van het noorden en het zuiden van Nederland. ,,Boven het noorden is er morgen in de avond en nacht vooralsnog sprake van veel bewolking met misschien af en toe wat regen. Het is moeilijk om aan te geven of de mensen daar de supermaan even kunnen zien. Er zal wel sprake zijn van opklaringen, maar dan vooral in het zuiden van Nederland. Daar is de bewolking morgen ook minder en ziet het er dus beter uit.’’

Superwolfbloedmaan

De laatste supermaan die we konden zien, was in de vroege ochtend van 21 januari. Toen ging de volle maan gepaard met een totale maansverduistering. Het was een superbloedmaan, vanwege de rode gloed die ontstond. Omdat het de eerste volle maan van het jaar was, werd de naam: superwolfbloedmaan. Deze keer zal niet de rode gloed van een bloedmaan te zien zijn.

De derde supermaan van dit jaar zal te zien zijn op 19 maart. De maan staat dan op 359.380 kilometer van de aarde. Het is de kleinste en laatste supermaan van het jaar.