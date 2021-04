Naar de ruimte in een tweedehandsje: Dragon-capsule van Space X succesvol aan ISS gekoppeld

Eigenlijk zou de Falcon-raket met daarop de Crew Dragon donderdag vertrekken, maar slecht weer gooide roet in het lanceerschema. In plaats daarvan ging het spul gisteren op weg naar het op 420 kilometer hoogte ronddraaiende ISS. De succesvolle lancering betekende het derde ruimteritje voor Space X binnen een jaar tijd. En voor zowel de capsule alsook de stuwraket een tweede tocht naar de sterren.



Dat hergebruik is een van Musks paradepaardjes en drukt de kosten voor een ruimtereis enorm. Ook zijn plannen om naar de maan te gaan en aansluitend koers te zetten naar Mars hangen er grotendeels van af. Het was echter pas de eerste keer dat zijn ruimtebedrijf mensen in een ‘tweedehandsje’ naar boven bracht. De Dragon maakte vorig jaar mei zijn eerste tocht. De Falcon gaf in november een verse ISS-bemanning een lift.