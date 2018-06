NASA vindt organisch materiaal in rotsen op Mars

Marslander Curiosity heeft nieuw bewijs gevonden voor mogelijk vroeger leven op Mars. Dat heeft ruimtevaartorganisatie NASA zojuist bekendgemaakt. In rotsen is organisch materiaal gevonden en de lander trof bovendien ook variërende hoeveelheden methaan aan in de atmosfeer.

Het organische materiaal werd gevonden in afzettingsgesteente van een meerbedding op Mars. Het zijn bouwstenen die wijzen op de mogelijkheid van leven op de rode planeet. Daarnaast ontdekte de lander dat de hoeveelheden methaan in de atmosfeer per seizoen verschillen. Dit gas is op aarde een afvalstof geproduceerd door levende organismen. Op Mars is de concentratie in de zomer hoger dan in de winter.



Hoewel dit niet direct wijst op leven, zijn de bevindingen volgens NASA een goed teken voor toekomstige missies die zijn gericht op onderzoek naar het oppervlak en de kern van de planeet Mars. De resultaten worden morgen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.



,,Met deze nieuwe bevindingen vertelt Mars ons om door te blijven zoeken naar sporen van leven", aldus onderzoeker Thomas Zurbuchen van NASA. ,,Ik heb er vertrouwen in dat onze huidige en toekomstige missies nog onthutsendere ontdekkingen op de rode planeet aan het licht zullen brengen"

Andere bronnen

Het is overigens de vraag of eerder leven voor deze organische sporen heeft gezorgd. Volgens de onderzoekers kunnen deze ook afkomstig zijn van meteorieten of processen in de rotsen zelf. Methaan kan ontstaan zijn door chemische processen van water en gesteente.



,,Curiosity heeft de herkomst van de organische moleculen niet vastgesteld", vult onderzoeker Jen Eigenbrode van NASA aan. ,,Of het nu gegevens bevat over vroeger leven, voedsel was voor leven of bestond in afwezigheid van leven: organisch materiaal van Mars bevat chemische hints over de conditie en processen van de planeet."

Volledig scherm Mars, ook wel de 'rode planeet'. © Thinkstock

Water

Eerder ontdekte Marslander Curiosity al dat er koolstof, waterstof, zuurstof, fosfor en zwavel op Mars aanwezig zijn: allemaal elementen die van belang zijn voor leven zoals wij dat kennen. De vondst van mineralen en zout duiden bovendien op de vroegere aanwezigheid van zoet water op Mars.



De constatering dat het oppervlak van de rode planeet bestaat uit een chemische substantie vol chemicaliën maakte het tot nu toe echter vrij onwaarschijnlijk dat er daadwerkelijk leven geweest zou zijn.

Volledig scherm Een artist impression van Marslander Curiosity. © NASA JPL-Caltech

Andere missies

Begin vorige maand stuurde NASA Marslander InSight de ruimte in, die naar verwachting in november aankomt op de rode planeet. Deze lander zal onderzoek gaan doen naar het binnenste van de planeet. InSight kan niet rijden, zoals Curiosity dat wel kan.



Europa en Rusland werken ook samen in een Mars-missie onder de naam ExoMars. Twee jaar geleden werden een lander en een satelliet gelanceerd, over twee jaar volgt een rijdende verkenner.



Ruimtetoeristen zullen nog zeker tot medio volgend jaar moeten wachten totdat ze een vlucht rond de maan kunnen maken. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, stelde de geplande maanvluchten deze week voor nog onbekende tijd uit.