Nederland lag ooit op het verloren continent Avalonia, met Canada, Engeland, Denemarken en Duitsland

Eerste test met Marsheli­kop­ter maakt NASA bloedner­veus

12 april Met de testvlucht van een helikopter op Mars schrijft Nasa deze week opnieuw geschiedenis. Het is de allereerste vlucht van een dergelijk toestel op een andere planeet. ,,We zijn bloednerveus’’, zegt Tim Canham, de vluchtleider van de Ingenuity. Vijf vragen over een technisch hoogstandje.