Nederlander (26) doet belangrijke ontdekking over ontstaan sterren

Boy Lankhaar (26), geboren in Vlissingen en getogen in Zoutelande, werkte vier jaar lang aan het onderzoek. De resultaten werden gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy. Met het onderzoek is een belangrijk puzzel opgelost in de geboorte van zware sterren.



Wetenschappers wisten al langer dat magnetische velden een belangrijke rol spelen voor het ontstaan van de sterren. Maar op welke manier en hoe, was nog onduidelijk. De jonge Zeeuw onderzocht de rol van methanol in de magnetische velden, omdat die stof wel te meten is van op aarde. Al meer dan 50 jaar proberen wetenschappers dat - tevergeefs - te analyseren in laboratoria.

Veel werk

Met behulp van de kwantummechanica van moleculen, waarin Lankhaar afstudeerde, lukte het nu wel. Dat bleek veel werk, vertelt hij. ,,We wisten dat methanol rond zware sterren voorkomt. Ook dat het een bepaalde interactie heeft met een extern magneetveld. We moesten een geheel nieuw theoretisch model ontwikkelen, omdat het oude model fout was.''



Lankhaar: ,,Het leuke aan het onderzoek is, dat als we onze eigen berekeningen volgen, we kunnen aantonen dat het magnetisch veld een meetbare en belangrijke invloed heeft op de geboorte van zware sterren. Tot nu was dat in veel modellen een aanname. Nu kunnen we nog veel meer observaties doen met de telescoop voor een betere bevestiging daarvan.''



Volledig scherm Dit figuur geeft de vorming van een zware ster weer. In de lichte gebieden kunnen de radiosignalen van methanol gevonden worden. De lichte vlekken stellen methanolmasers voor; de gebogen lijnen geven de magnetische velden weer. © Wikimedia Commons/Ben Mills

Pieter Pontes Zeeman