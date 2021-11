Nederlands zeldzaamste slang laat zich vrijwel nooit zien

Vierpotige walvisach­ti­ge gevonden in Egypte

Wetenschappers zijn meer te weten gekomen over hoe walvissen zijn geëvolueerd. In Egypte is namelijk een fossiel gevonden van een walvisachtige met vier poten. De diersoort, Phiomicetus anubis, leefde vermoedelijk zo’n 43 miljoen jaar geleden.

27 augustus