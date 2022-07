Nederlandse klimaatonderzoekers na drie dagen vertraging aan wal op onbewoond eiland Spitsbergen

Fossiele vondst verklaart waarom pandaberen verander­den in planten­eters

Een ontdekking van panda-fossielen in China heeft onderzoekers geholpen het mysterie verder op te lossen hoe de diersoort een ‘valse duim’ ontwikkelde en zo overschakelde op een overwegend vegetarisch dieet. De fossielen, die ongeveer zes miljoen jaar oud zijn en in de provincie Yunnan in het zuidwesten van China werden gevonden, bevatten onder meer een sterk vergroot polsbeen.

3 juli