Nederlandse Thomas Wijnen op ‘Marsmissie’ zonder ooit in een raket te zitten

Samen met vijf andere ‘astronauten’ is Nederlandse wetenschapper en ruimtefanaat Thomas Wijnen vertrokken naar Mars, en daar hadden ze geen raket voor nodig. In de Israëlische Negev-woestijn doen de wetenschappers mee aan een unieke simulatie waarin ze vier weken lang leven zoals ze ook op de rode planeet willen gaan doen.

Ze verblijven in een ‘ruimtestation’ in de Ramon-krater, een gebied dat qua droogte en zanderig terrein vergelijkbaar is met de oppervlakte van Mars. Daar leven en werken ze zoals toekomstige Marsgangers ook zouden doen, en doen ze dus bijvoorbeeld ook geologisch onderzoek buiten het ruimtestation. Waar het in de Negev-Woestijn gewoon 30 graden is, moeten ze daarvoor toch de pakken aandoen die bestand zijn tegen de -60 van Mars.

Alle ongemakken die je zou hebben als je op de rode planeet bent, horen er bij de simulatie hier op aarde dus ook bij. Zo is Mars zo ver weg dat communicatie via radiogolven wel 10 minuten duurt tot het de aarde bereikt. De ‘astronauten’ moeten nu ook wachten voordat ze kunnen praten met de buitenwereld. Tot in de puntjes is de simulatie uitgewerkt om zo veel mogelijk te weten te komen over het leven op de rode planeet.

Ruimtepioniers op aarde

De missie waar sterrenkundige Thomas Wijnen aan meedoet is georganiseerd door het private Austrian Space Forum in samenwerking met de European Space Agency (ESA). In de vier weken durende missie zullen zo'n 25 experimenten worden uitgevoerd door zo'n 200 wetenschappers. De resultaten banen de weg voor uiteindelijk een echte excursie naar Mars. De komende jaren wil de private ruimteorganisatie eerst nog langere simulaties uitvoeren die een aantal jaar zouden kunnen duren.

Thomas Wijnen, een wetenschapper aan de TU Delft, is door zich aan te sluiten aan de ‘Marsmissie’ een stapje dichterbij het realiseren van zijn jongensdroom: astronaut worden. Hij deelt met de Telegraaf dat hij ontzettend blij is dat hij dit mag doen, maar dat hij zich ook realiseert dat dit waarschijnlijk het dichtste bij de ruimte is dat hij ooit zal komen: ,,Sinds afgelopen voorjaar is ESA op zoek naar nieuwe astronauten. Ik heb uiteraard gesolliciteerd, samen met 22.500 anderen.”

