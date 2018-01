Niet alle dode Vlaamse schapen waren slachtoffer van wolf Naya

Met de Duitse onderzoeker die de gps-gegevens van de wolvin volgt is nu afgesproken dat het INBO op de hoogte wordt gesteld zodra ze Leopoldsburg verlaat.



Het is nog te vroeg om te zeggen dat wolven zich nu gevestigd hebben in de lage landen. ,,We zeggen pas dat een soort zich ergens heeft gevestigd als ze zich voortplant", zegt wildbioloog Koen Van Den Berge van het INBO. Toch is het mogelijk dat dit later wel gaat gebeuren. ,,Waar wolven al wat langer voorkomen, worden ze minder schuw. Ze hebben er geen moeite mee om ’s nachts tussen bewoning voedsel te zoeken."