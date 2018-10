Nieuwe missie naar Mercurius komende nacht de lucht in

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA en zijn Japanse tegenhanger JAXA zetten samen de BepiColombo-missie op om onderzoek te doen naar Mercurius, een planeet waar nog weinig over bekend is. De lancering aan boord van de Ariane 5 vindt komende nacht plaats in Kourou, Frans-Guyana.



Mercurius is de eerste en de kleinste planeet van ons zonnestelsel. Hij staat heel dicht bij de zon. Daardoor is het heel moeilijk om er te komen. De satellieten vliegen na vertrek één keer langs de aarde, twee keer langs Venus en zes keer langs Mercurius. Pas in 2026 komen ze in een baan rond de planeet.



Zon

De omweg moet voorkomen dat de zon de satellieten meesleurt en opslokt. Door de zon is er heel weinig bekend over Mercurius. Dat wat tot nu toe is ontdekt, roept veel vragen op bij wetenschappers.



,,Het is heel moeilijk om Mercurius vanaf de aarde te bekijken”, stelt onderzoeker Johannes Benkhoff van ESA. ,,Je ziet hem een uur voor zonsondergang en een uur erna, daarna is hij weg. Met grote telescopen is het zelfs verboden om naar Mercurius te kijken. Het felle licht van de zon kan de telescoop verblinden en beschadigen. Ook ruimtetelescoop Hubble mag om die reden niet naar Mercurius kijken.” Het gevolg, zo zegt Benkhoff: ,,Mercurius is een beetje vergeten.”

Volledig scherm © ANP

Tien rondjes

Dat wat er tot nu toe wel is ontdekt op Mercurius, is soms vreemd. Zo staat er waterijs op de polen. Daar zijn kraters waar nooit zonlicht valt. De temperatuur is er 65 graden onder nul, terwijl het op de rest van Mercurius zo’n 450 graden boven nul is. Waar het ijs vandaan komt, is volgens Benkhoff ‘een mysterie’. Op het oppervlak zijn bovendien lichte vlekken gezien. Misschien komt er ergens gas vrij, en de vraag is waar dat vandaan komt.



De Europese satelliet heet Mercury Planetary Orbiter (MPO). Hij gaat tien rondjes per dag rond Mercurius draaien, en dat minstens één jaar lang. Hij moet onder meer duidelijk maken waaruit het oppervlak van de planeet bestaat. Bovendien moet hij de zwaartekracht meten, omdat dat iets kan zeggen over het binnenste van de planeet.



De Japanse sonde Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) moet kijken naar de omgeving van Mercurius, waaronder de zogeheten zonnewind, een stroom geladen deeltjes van de zon, die de planeet continu bombardeert.

Koeldeken

Zo dicht bij de zon is het extreem warm, ongeveer 450 graden Celsius. Dat is in principe 'dodelijk' voor satellieten. De Europese sonde heeft een speciale 'koeldeken', die in Noordwijk is getest. Die zorgt ervoor dat het binnen tussen de min 40 en plus 20 graden blijft. ,,Knus genoeg voor onze instrumenten'', aldus Benkhoff.