Nieuwe technieken leggen geheim van 127 miljoen jaar oud kuiken bloot

Amateur ziet met telescoop wat wetenschap nooit zag

22 februari Het is een kans van 1 op 10 tot 100 miljoen en het is de droom van elke astronoom. De Argentijnse amateursterrenkundige Victor Buso won de kosmische jackpot door het begin van een supernova te zien, zo staat in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad Nature. Daarmee zag hij iets wat nog nooit iemand had gezien.