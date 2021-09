Of er leven was op Mars? Over tien jaar kunnen we het weten

Rondlopen op Mars, dat gaat (nog) niet. Daarvoor is er te weinig zuurstof, de lucht bestaat er voor 95 procent uit kooldioxide. Maar zouden we een eindje op de rode planeet kunnen wandelen - wetenschappers moeten dan een manier vinden om die kooldioxide om te zetten in zuurstof - wat zien we dan? ,,Je moet je een heel droog, bergachtig gebied voorstellen met veel rotsen, hier en daar zandduinen", zegt Inge Loes ten Kate, Marskenner en universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. ,,Plekken op de aarde die je er een beetje mee kunt vergelijken zijn de Atacama-woestijn in Chili, heel droge delen van de Amerikaanse staat Utah, stukken van Antarctica. Al is daar natuurlijk wel stromend water, en op Mars niet.”