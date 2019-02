Onbekende brieven van Albert Einstein gevonden in Leids museum

Einstein schreef de brieven aan de Russisch-Nederlandse wis- en natuurkundige Tatjana Afanasjeva. Zij woonde en werkte samen met haar man, natuurkundige Paul Ehrenfest, vanaf 1912 in Leiden. Van de Heijden werkt aan een dubbelbiografie over het wetenschapsechtpaar.



De ene brief is getypt, de andere twee zijn handgeschreven. Einstein reageert erin op een manuscript over thermodynamica, dat Afanasjeva hem in 1947 toestuurde, schrijft Van de Heijden in NRC. De brieven van Einstein zijn in het regelmatige handschrift van Einstein geschreven.



Voor Ehrenfest was tot nu toe veelbelangstelling, maar de ideeën van zijn eega, over meetkunde en thermodynamica, werden als nauwelijks interessant beschouwd. Uit de brieven blijkt echter dat Einstein een manuscript van haar over thermodynamica, uit 1947, met veel interesse las.