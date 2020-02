'Opgespoten zandstranden maken dijken overbodig’

VN: 2019 op één na warmste jaar ooit, afgelopen decennium warmste ooit

15 januari 2019 was het tweede warmste jaar ooit. Het afgelopen decennium was zelfs het warmste ooit gemeten. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), die waarschuwt dat ook in 2020 en daarna weer veel extreem weer wordt verwacht.