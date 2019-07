Poolvos doet het onmogelijke: loopt in recordtijd van Noorwegen naar Canada

Een jonge poolvos heeft Noorse onderzoekers versteld doen staan met een zeer lange én snelle wandeling. Het dier liep - over land, gletsjers en zee-ijs - van Noorwegen naar Canada en legde de in totaal 3.506 kilometer af in 76 dagen. ,,We konden onze ogen niet geloven.”

De onderzoekers van het Noorse Pool Instituut publiceerden vorige week de gegevens van de opmerkelijke reis - afgelegd in 2018 - in het wetenschappelijke tijdschrift Polar Research. De vos - jonger dan één jaar - begon haar reis op 26 maart in Spitsbergen. Eenentwintig dagen - en 1.512 kilometer verder - kwam ze aan in Groenland. Vandaar ging ze verder en bereikte ze op 1 juli 2018 Ellesmere Island, in het noorden van Canada. Omdat de poolvos in juli 2017 was voorzien van een gps-tracker konden de onderzoekers van het Noorse Pool Instituut haar opmerkelijke reis stap voor stap volgen.

,,Het was ongelofelijk’’, zegt onderzoekster Eva Fuglei in Engelstalige media. ,,Eigenlijk geloofden we eerst niet dat het waar was.’’ De Noren dachten dat het dier misschien dood was en dat de gps-tracker op een boot was beland. ,,Maar er gaan geen schepen zover het zee-ijs in. Dus moesten we er maar vanuit gaan dat het de vos was.’’

‘Duizelingwekkende snelheden’

De poolvos liep in een zoektocht naar voedsel over het ijs richting Groenland, vervolgde daar haar weg over land en gletsjers en bereikte Canada ook weer over zee-ijs. Het dier legde de afstand af met soms erg hoge snelheden. Gemiddeld liep ze 46,3 kilometer per dag, maar op sommige dagen wist de vos veel grotere afstanden af te leggen, met een uitschieter van 155 kilometer. Waarschijnlijk gebruikte ze die dag het zee-ijs ‘als vervoersmiddel'.

De tocht hoort bij de langste tochten door poolvossen die ooit geregistreerd zijn. De topsnelheid van 155 kilometer per dag is volgens Fuglei de hoogste ooit gemeten. Het was vooral die hoge snelheid die de onderzoekers verbaasde.

Volledig scherm De door de vos afgelegde route. © Noors Pool Instituut/Arnaud Tarroux

Belang

Volgens de onderzoekers toont de tocht van de vos ook het belang van zee-ijs aan. De dieren gebruiken het ijs in hun zoektocht naar voedsel, dat in de winters minder voorhanden is. De Noorse minister van Klimaat en Natuur, Ola Elvestuen, zegt dat ook tegen het instituut. De opwarming in het noorden gaat erg snel. We moeten onze uitstoot en de opwarming van de aarde snel verminderen om te voorkomen dat het zee-ijs in de zomers helemaal verdwijnt.