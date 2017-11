Raadsel rond bijzondere Baikal-zeehonden: al 140 dode dieren

'Mon­ster­pla­neet' ontdekt, theorieën kunnen de prullenbak in

2 november De ontdekking van een planeet die 'monsterlijk groot' is in vergelijking met zijn moederster, zorgt voor opwinding onder wetenschappers. Het bestaan van ‘NGTS-1b’ stelt alle gangbare theorieën over de vorming van planeten in ons heelal in een twijfelachtig daglicht.