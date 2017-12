Rioollucht! Foutje in menselijk gen veroorzaakt stinkende adem

Bij mensen met een foutje in het gen SELENBP1 ontbreekt het eiwit dat de zwavelverbinding methaanthiol in de mond moet aanpakken. Die stof veroorzaakt die vervelende, sterke koolachtige lucht. Het defecte gen is echter slechts een van de redenen voor een slechte adem.



,,Methaanthiol wordt in grote hoeveelheden in de darm geproduceerd en kan ook uit voeding afkomstig zijn. We dachten dat het eiwit dat deze stof moet opruimen bij deze mensen kapot was'', zegt hoogleraar Erfelijke Stofwisselingsziektes Ron Wevers. ,,Maar we konden daar geen aanknopingspunten in de stofwisseling voor vinden.''