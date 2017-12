Robotkat met kunstmatige intelligentie in strijd tegen dementie

UPDATE Het gaat vallende sterren regenen

13 december Met een beetje geluk regent het in de komende nacht vallende sterren boven Nederland. Tientallen meteoren per uur schieten door de lucht, en op het hoogtepunt, donderdagochtend rond 04.00 uur, misschien wel 120 per uur. Of dat ook echt te zien gaat zijn, hangt af van de weersomstandigheden.