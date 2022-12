Rusland overweegt reddingsactie voor bemanning ISS vanwege lekkende Sojoez-capsule

Wat zegt de wetenschap Waarom voetbalsup­por­ters met elkaar op de vuist gaan

Het nieuwe voetbalseizoen was nog maar nauwelijks begonnen, of een wedstrijd liep uit op geweld: op 13 augustus gingen supporters van FC Utrecht en SC Cambuur met elkaar op de vuist. Het is vast niet de laatste keer dat supporters gaan vechten. Waarom loopt het bij voetbal zo vaak uit de hand?

4 september