Space Oddity: Elon Musk schiet eigen knalrode Tesla naar Mars

De auto is een rode Tesla Roadster, die naar de rode planeet Mars moet worden gebracht. Daar moet hij de komende miljard jaar rondjes omheen draaien. ,,We zochten het stomste voorwerp dat we konden bedenken'', zei Musk. Want er is een reële kans dat de lancering mislukt. Dan mag er geen cruciale satelliet verloren gaan, en al helemaal geen mensenleven. Volgens Musk, die vlammenwerpers en petten verkocht, zijn salaris voor de komende jaren schrapte en binnen honderd dagen de grootste batterij ter wereld bouwde, zal onderweg het lied Space Oddity van David Bowie uit de speakers van de auto klinken. Hoewel daar in het luchtledige niet veel van te horen zal zijn, wordt de Tesla Roadster in de ruimte wel de snelste auto ooit, met een snelheid van ongeveer 42.000 kilometer per uur.

Big Fucking Rocket

Heilige graal

De BFR moet mensen naar Mars brengen, een heilige graal voor Musk. Hij wil de rode planeet ooit koloniseren. Elke raket zou honderd passagiers plus vracht moeten vervoeren, voor een tarief van ongeveer twee ton per persoon, zei hij in 2016. Over vijf tot tien jaar moeten volgens hem de eerste verkenners die kant op gaan.



Op aarde kan de BFR ook worden gebruikt, als opvolger van het vliegtuig. Volgens de in Zuid-Afrika geboren Musk, wiens vermogen op ruim 20 miljard dollar wordt geschat, kan iedereen zo binnen een uur naar de andere kant van de aarde. Een trip van New York naar Shanghai zou een half uur kunnen duren, bezwoer hij.



Musk is een duizendpoot. Hij is niet alleen de man achter Tesla en SpaceX, hij is ook een grondlegger van betaaldienst PayPal, hij bedacht de hyperloop (een soort vacuümtrein), wil met The Boring Company nieuwe tunnelnetwerken onder steden aanleggen, ontwikkelt nieuwe zonnepanelen met SolarCity en hij wil met Neuralink hersenchips maken die onder meer kunnen helpen tegen parkinson en epilepsie.