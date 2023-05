SpaceX-raket met vier astronauten gelanceerd, eerste Saoedische vrouw naar de ruimte

Met video Grootste raket ooit ontploft tijdens eerste testvlucht

De grootste raket aller tijden is donderdag ontploft tijdens de allereerste testvlucht. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX had de Starship gelanceerd vanaf een basis in de Amerikaanse staat Texas voor diens eerste ruimtereis, een onbemande testvlucht van ongeveer 1,5 uur.