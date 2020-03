Succesvolle test: NASA dichterbij nieuwe maanlanding (deze keer mét een vrouw)

‘Unieke’ afdruk gevonden van 555 miljoen jaar oude voorloper mensen: wormpje kleiner dan rijstkor­rel

24 maart Een team wetenschappers heeft in een kalksteenformatie in het zuiden van Australië fossiele afdrukjes gevonden van een nog onbekend, piepklein wezentje dat vermoedelijk 555 miljoen jaar geleden een organisme was waaruit de mens zou kunnen zijn ontstaan. Het druppelvormige ‘wormpje’ is ongeveer zo groot als een halve rijstkorrel en heeft een duidelijke voor- en achterkant. De naam van het dier is Ikaria Wariootia, genoemd naar een monument vlakbij de vindplaats.