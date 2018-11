Tevreden met je uiterlijk: wanneer ben je mooi genoeg?

Volgens hoogleraar Mathijssen, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam, is er duidelijk sprake van een grote maatschappelijke behoefte om er beter uit te zien. Er zijn dan ook veel moderne opties beschikbaar om het uiterlijk aan te passen. Dat varieert van fillers en lifts tot grote medische ingrepen. Ook acteurs en actrices zijn niet vies van een spuitje botox, aldus Mathijssen.



Als plastisch chirurg blijft Mathijssen zich verbazen over deze aandrang om er ‘mooier’ uit te zien. Maar wanneer ís iemand nou mooi? Er zijn immers genoeg culturen te vinden waar het oprekken van de onderlip of het langer maken van de nek als mooi wordt gezien. Desondanks zijn de meeste culturen het over één ding eens: symmetrie. Hoe symmetrischer het gezicht, des te mooier we het allemaal vinden. Een voorkeur die niet is aangeleerd door de media of de cultuur waarin we leven. Onderzoek bij baby’s toont aan dat zij langer naar symmetrische gezichten kijken dan naar een gezicht dat minder symmetrisch is.



We moeten het echter niet alleen van deze symmetrie hebben. Er bestaat een zogenaamde maatstaf voor de perfectie van het gezicht: een ‘perfecte verhouding’. Zo moeten de ogen niet té dicht bij elkaar staan, maar ook zeker niet té ver van elkaar verwijderd zijn. Mogen het voorhoofd en de kin niet te groot of te klein zijn en de mond en neus niet te breed of te smal. Volgens deze maatstaven is haast niemand perfect. Er bestaan zelfs websites waar gezichten op deze criteria getest kunnen worden, maar helaas scoren de meeste gezichten slecht.