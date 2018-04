Topnazi’s en goudschat? Duikboot brengt waarheid boven water

De ontdekking van de U-3523 werpt nieuw licht op de hardnekkige, maar nooit bewezen, geruchten dat hoofdrolspelers van het nazi-regime na de ondergang van het Derde Rijk de wijk wilden nemen naar Zuid-Amerika. Daarbij zou gebruik worden gemaakt van Hitlers nieuwste type XXI-onderzeeërs, die speciaal waren ontworpen om langere tijd onder water te blijven. Zuid-Amerika was voor de duikboten zeker haalbaar en de nazi’s wilden zo niet alleen zichzelf in veiligheid brengen, maar ook hun aanzienlijke voorraad goud. Er werd altijd verondersteld dat de U-3523 was gekelderd door een Britse bommenwerper. De B24 Liberator zou de onderzeeër op 6 mei 1945 hebben geraakt. Het wrak werd alleen nooit gevonden en dat voedde de verhalen dat de Duitsers met hun kostbare lading toch de dans waren ontsprongen. ,,Het gerucht dat de U-3523 op de vlucht was en schatten aan boord had, werd gevoed doordat het schip uit Duitsland wegvoer terwijl de oorlog al voorbij was’’, zegt Gert Normann Andersen, directeur van het museum.

Loslippige SS'er

Het gegeven dat de schuit een moderne langeafstandsduikboot was, wakkerde de mythe verder aan, net als het feit dat veel nazi’s Duitsland op het nippertje probeerden te ontvluchten. ,,Maar de onderzeeër was onderweg naar Noorwegen en niet naar Zuid-Amerika’’, weet Andersen. Hoewel een loslippige SS’er ooit tegen de Amerikaanse spionagedienst CIA vertelde dat Hitler en consorten in Argentinië zouden zitten, is er nooit enig bewijs geleverd dat er daadwerkelijk hooggeplaatste nazi’s of kostbaarheden aan boord waren.



Nu de wetenschappers de U-3523 hebben gelokaliseerd, komt de waarheid wellicht boven water, schrijft The Sun. De vindplaats, zo’n achttien kilometer vanaf de noordelijkste Deense stad Skagen, komt op 14 kilometer na overeen met de positie die de Britten 73 jaar geleden doorgaven. De ontdekking bewijst ook dat de duikboot voor een bestemming in Zuid-Amerika wel een erg afwijkende route voer. In het laatste telegram dat op 5 mei 1945 van de U-3523 werd verstuurd, wordt wel gesproken over 58 opvarenden maar niet over hooggeplaatste figuren of kostbare lading.



Het wrak van de U-3523 is voor duikers moeilijk toegankelijk, zo blijkt uit scans van de zeebodem. De duikboot ligt op 123 meter diepte en de gehele voorzijde van het schip schuilt onder het Noordzeezand. De achtersteven van de onderzeeër steekt 20 meter boven het zand uit. In totaal bouwden de Duitsers 118 duikboten van het type XXI, waarvan er slecht vier goed genoeg werden bevonden voor de strijd. Daarvan werden er maar twee ingezet. Geen van beide lukte het een vijandelijk schip tot zinken te brengen.