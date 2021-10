Trekganzen zijn lovebirds: vrouwtje 476 en mannetje 477 zijn monogamer dan monogaam

Zomeruniversiteit Wereldwijd 235 miljoen mensen afhanke­lijk van humanitai­re hulp: ‘Wegkijken kan en mag niet’

22 augustus De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. Ruim 235 miljoen mensen, van Afghanistan tot Haïti en Jemen, zijn wereldwijd afhankelijk van hulp door crises. Thea Hilhorst volgt de ontwikkelingen op de voet. ,,Dit is een spannende, uitdagende tijd’’, zegt de hoogleraar humanitaire studies.