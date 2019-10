Trump slaat plank mis met compliment voor vrouwelijke astronauten

Het was de Russin Valentina Teresjkova die sinds juni 1963 als eerste én jongste vrouw in de ruimte geldt. Zij vloog in de Vostok 6 drie dagen solo door de ruimte en cirkelde 48 keer rond de aarde. Na haar volgden meer vrouwen, maar het was Svetlana Savitskaya die, bijna twintig jaar nadat de onlangs overleden kosmonaut Aleksej Leonov de allereerste ruimtewandeling maakte, als eerste vrouw het luchtledige instapte. Savitskaya bracht op 25 juli 1984 drie uur en 35 minuten buiten het Saljoet 7-ruimtestation door. Behoorlijk veel langer dan de 12 minuten die Leonov in 1965 door het zwerk zweefde. In ruim een halve eeuw ruimtevaart zijn er meer dan zestig vrouwen in de ruimte geweest. In totaal vijftien van hen maakten een ruimtewandeling, met die van afgelopen week als hoogtepunt. Niet eerder gingen twee vrouwen tegelijkertijd naar buiten. In maart zouden astronauten Anne McClain en Christina Koch samen installatie werk uitvoeren aan de buitenkant van het internationale ruimtestation ISS. Er was helaas maar één ruimtepak maatje medium aan boord, waardoor dat uitstapje moest worden uitgesteld. Uitgestel, geen afstel. Deze week waren er wel twee passende pakken en was het, weliswaar niet McClain maar, Jessica Meir die met Koch naar buiten ging. Lees verder onder de foto

‘Jullie zijn geweldig’

Koch en Meir vervingen samen een kapotte acculader, terwijl hun vier mannelijke collega’s vanuit het ISS toekeken. Een gedenkwaardig moment voor de ruimtevaart en voor ruimtevaartorganisatie NASA. En wat is er mooier dan de beide dames, via een liveverbinding met het ruimtestation, je felicitaties over te brengen? Dat dacht president Trump ook en dus greep Amerika's eerste, voor het oog van de pers, de telefoon. Vol enthousiasme bracht de president zijn gelukwensen over, maar liet pijnlijk zien over weinig historisch besef te beschikken als het op de ruimtevaart aankomt. ,,Dit is de eerste keer dan een vrouw buiten het ruimtestation komt’’, oreerde Trump, terwijl dochter Ivanka naast hem instemmend zat te knikken. ,,Jullie zijn geweldig!’’ En benadrukte ten tweeden male dat Koch en Meir de eerste vrouwelijke ruimtewandeling maakten. Lees verder onder de foto

Niet de eerste keer

,,Wees maar niet nerveus’’, had Trump de astronauten nog gezegd, zich niet direct bewust van zijn blunder. ,,Jullie zijn op dit moment over de hele wereld op televisie te zien’’. Ondanks het miljoenenpubliek, of juist vanwege, lieten de dames de presidentiële miskleun niet over hun kant gaan. ,,We willen onszelf niet te veel krediet toe-eigenen, want er zijn al veel vrouwelijke ruimtewandelaars geweest’’, corrigeerde Meir de president.



De astronaut beklemtoonde dat zij en Koch slechts voortbouwen op het werk van degenen die hen voorgingen. ,,Het is gewoon de eerste keer dat twee vrouwen samen naar buiten gaan, en het was een interessante ervaring voor ons. We hebben er hierboven vaak over gehad, weet u, maar voor ons is het eigenlijk gewoon ons werk. Het is iets waarvoor we zes jaar hebben getraind.’’



Het is niet de eerste keer dat Trump vanuit de ruimte op zijn nummer wordt gezet. In 2017, toen de president ook met het ISS belde, vroeg hij aan astronaut Peggy Whitson of zij een idee had wanneer de eerste bemande vlucht koers naar Mars zou zetten. Feit was dat Trump kort ervoor zijn handtekening onder een NASA-plan daartoe had gezet. ,,Dat zal ergens rond 2030 zijn’’, antwoordde Whitson gevat. ,,Precies volgens uw instructies.’’