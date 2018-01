Twintig jaar na schaap Dolly: Chinezen klonen voor het eerst apen

'Plus 7,6 centimeter wordt in toekomst mogelijk met stamcellen'

20 januari De Britse bewaarbank voor stamcellen StemProtect heeft bekendgemaakt dat het in de nabije toekomst mogelijk wordt het mannelijke geslacht met circa 3 inch (7,6 centimeter) te verlengen door middel van een nieuwe cosmetische ingreep. Volgens de instelling komt de methode neer op het injecteren van via liposuctie verkregen vet in combinatie met gezonde stamcellen uit het lichaam van een patiënt.