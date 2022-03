Universiteit van Nederland komt met wekelijkse serie op onze site en app over actuele wetenschappelijke thema’s

De Universiteit van Nederland, een samenwerkingsverband tussen veertien Nederlandse universiteiten, komt met een gloednieuwe serie. Iedere week zie je op dinsdag op onze website een nieuwe aflevering van ‘De Werkplaats’. In de Werkplaats leggen Nederlandse wetenschappers actuele onderwerpen op de wetenschappelijke werkbank. Wat klopt er van en wat is volstrekte onzin?

Wekelijks op onze site en in de app

De afgelopen drie jaar kon je via onze site en app al kijken naar de video’s van de Universiteit van Nederland. Zo zag je eerder al de Colleges van de professoren van de Universiteit van Nederland en kon je genieten van de serie ‘Wat zegt de wetenschap?’. In de nieuwe serie ‘De Werkplaats’ is er meer aandacht voor actuele thema’s.

Maurice van Wordragen, directeur bij de Universiteit van Nederland: “Met De Werkplaats geven we wetenschappers het gereedschap – vandaar de naam – om het nieuws wat we op het journaal zien of in de krant lezen te ‘repareren’. Want heel veel actualiteiten worden niet, verkeerd of onvolledig uitgelegd. Wij koppelen, samen met de veertien Nederlandse universiteiten, wetenschappers aan een onderwerp uit het nieuws en vragen ze het uit te leggen of aan te vullen.”

De video’s zijn te zien op AD.nl en de sites en apps van de regionale titels (PZC, BN destem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, de Stentor, Tubantia en De Gelderlander) van ADR. De video’s in de serie ‘Werkplaats’ hebben een lengte van vier tot vijf minuten. Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld of suiker echt zo slecht voor je is, wat een maand zonder alcohol met je doet, waarom gokken zo verslavend is of waarom zelfs de grootste klimaatscepticus zijn klimaat zou moeten verduurzamen?

Veertien Nederlandse universiteiten

De veertien Nederlandse universiteiten hebben een actieve rol in de samenwerking en zijn onder andere verantwoordelijk voor het inbrengen van de topwetenschappers. De nieuwe aflevering zie je iedere dinsdag op www.ad.nl/dewerkplaats. Op zaterdag verschijnt er een artikel in de krant en op onze website.

Rennie Rijpma, Hoofdredacteur AD: “Door de samenwerking met Universiteit van Nederland zijn we in staat om vragen die onze lezers hebben door topwetenschappers te laten beantwoorden. De Universiteit van Nederland is als geen ander in staat om deze wetenschappelijk uitleg voor een breed publiek toegankelijk te maken.’’

