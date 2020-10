Veel minder baby's te vroeg geboren na eerste coronamaatregelen

video Zwetend en in paniek wakker worden: zo kom je van je nachtmer­ries af

31 mei Zwetend en totaal in paniek wakker worden. Iedereen heeft wel eens last van een nachtmerrie. Maar wat als je zo vaak nachtmerries hebt, dat je er ook overdag last van hebt? Volgens slaaponderzoeker Jaap Lancee (Universiteit van Amsterdam) kan je daar gelukkig wat aan doen.