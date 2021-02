Verkenningsrobot Perseverance landt succesvol op Mars en stuurt eerste foto

Vanwege de vertraging tussen Mars en Aarde kregen de wetenschappers van NASA het goede nieuws ruim tien minuten later mee. Om 21.55 uur luidde een kort applaus en hoorbare opluchting van de missieleiding. De parachute van de capsule was succesvol opengeklapt en de verkenner naderde het landingsdoel in de Jezero-krater nabij de evenaar. Precisietechnologie bepaalde wanneer de parachute open moet en het hitteschild wordt afgeworpen. Dat gebeurde zonder problemen.



Zo’n vijf minuten later volgde een nog luider applaus, de verkenner was veilig geland. Na de landing was de vluchtleiding echter nog niet onmiddellijk uit haar lijden verlost. Het was nog maar de vraag of de robot geen schade opgelopen had, maar enkele minuten later stuurde de Perseverance zijn eerste foto van het oppervlak dat hij de komende jaren gaat onderzoeken.