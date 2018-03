Verrassing van formaat: 1,5 miljoen pinguïns ontdekt op eilandjes Zuidpool

Een drone, die de wetenschappers over het gebied vliegen, spotte honderdduizenden paartjes. Een computer sloeg nauwkeurig aan het rekenen en telde 751.527 koppeltjes. ,,Ik dacht in eerste instantie dat het een vergissing was’’, zegt wetenschapper Heather Lynch.



,,Toen we commerciële satellietbeelden van hoge resolutie in handen kregen, wisten we dat we een belangrijke ontdekking hadden gedaan.’’ De wetenschappers keken ook naar oude satellietbeelden en concludeerden dat de groep pinguïns al zeker zestig jaar stabiel is.