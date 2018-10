Volgens de wetenschap kunnen doven straks horen en blinden zien

VideoVoor mensen die slechthorend of slechtziend zijn, hebben we gehoorapparaten en brillen om die problemen te verhelpen. Maar voor dove en blinde mensen hadden we tot voor kort helemaal niets. Maar daar komt verandering in, want met behulp van bio-elektronica kunnen wetenschappers in de toekomst doven laten horen en een blinden laten zien.