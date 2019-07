Vrouwen zijn niet minder grappig dan mannen, maar gebruiken humor anders

Poolvos doet het onmogelij­ke: loopt in recordtijd van Noorwegen naar Canada

2 juli Een jonge poolvos heeft Noorse onderzoekers versteld doen staan met een zeer lange én snelle wandeling. Het dier liep - over land, gletsjers en zee-ijs - van Noorwegen naar Canada en legde de in totaal 3.506 kilometer af in 76 dagen. ,,We konden onze ogen niet geloven.”