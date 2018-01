Vrouwenviagra stap dichterbij dankzij Nederlandse onderzoeker

De viagrapil is inmiddels net zo bekend als paracetamol, maar voor vrouwen bestaat er nog altijd geen echte medicatie voor een verlaagd libido. Daar brengt de Nederlandse onderzoeker Julie Bakker verandering in. Ze heeft een veelbelovende stap gemaakt in haar onderzoek naar een nieuw lustmedicijn voor vrouwen. Het hormoon kisspeptine zou de oplossing zijn.

De al 17 jaar in België wonende wetenschapper aan de universiteit van Luik heeft muizen onderzocht op de werking van kisspeptine. ,,Dat is een soort eiwit dat de seksuele motivatie in de hersenen stimuleert”, legt ze uit. ,,Muizen waarbij we dat eiwit weghaalden, waren niet meer gemotiveerd. Maar wanneer we kisspeptine inspoten, waren ze weer geïnteresseerd.”

Dat zou zomaar eens hetzelfde kunnen werken bij vrouwen. ,,Dat is iets wat we nog moeten onderzoeken. We zitten in de beginfase. Maar dit zou een positief effect kunnen hebben bij vrouwen. Kisspeptine stimuleert de ovulatie en hormonen. Het is een eiwit dat we zelf aanmaken; het is dus vrij onschadelijk en heeft niet veel bijwerkingen.”

Dat in tegenstelling tot de middelen die tot nu toe op de markt zijn gebracht om het libido van vrouwen een zetje te geven. ,,Antropogeen heeft bijvoorbeeld heel veel bijwerkingen; het gooit je hormoonhuishouding overhoop en levert sterilisatie op. Ook de viagrapil is weleens aan vrouwen aangesmeerd, maar een vrouw werkt heel anders. Eigenlijk is er geen goedwerkende therapie.”

Pil

Kisspeptine wordt vooralsnog ingespoten. Bakker: ,,Het heeft een kortdurende werking. Muizen zijn een halfuur later gemotiveerd en na een paar uur is het weer uitgewerkt. Het enige nadeel is dat we het nu nog moeten injecteren. Er zal een pil van moeten komen. Dat kost tijd.”

De volgende stap in het onderzoek is testen of kisspeptine net zo werkt bij vrouwen als bij muizen. ,,In feite is dat wel zo, maar we moeten kijken hoe vrouwen erop reageren en of het effect heeft op de hersenen. Daar beginnen we binnenkort mee.”

Lijden

Of kisspeptine net zo groot kan worden als de viagrapil? ,,Geen idee. Ik heb geen glazen bol, maar het zou leuk zijn.”



Volgens Bakker is de behoefte groot. ,,Dit nieuws heeft nogal wat op gang gebracht. Ik ben al door 45 vrouwen benaderd die willen deelnemen aan de studie. Ik word overvallen door de vele reacties van vrouwen die lijden onder een laag libido. Zij hebben nooit zin, maar weten niet waarom. Ze zijn verder gewoon gezond. Sommige vrouwen hebben zelfs hypoactive sexual desire disorder (HSDD). Bij deze vrouwen wordt hun dagelijks leven erdoor beïnvloed.”