Waardeloos onderzoek naar slappe piemels en nierstenen valt in de prijzen

Lancering van nieuwe Falcon 9-raket is mijlpaal voor veelge­plaag­de Elon Musk

10 september De geslaagde lancering en succesvolle terugkeer van een Falcon 9-raket betekent een broodnodig succes voor Tesla-topman Elon Musk en zijn bedrijf SpaceX. Acht minuten na de liftoff landde de hoofdtrap van de raket op het droneschip ‘Of Course I Still Love You’ en tweeëntwintig minuten later cirkelde de ruim 7.000 kilo zware Telstar 18 Vantage-satelliet in een baan rond de aarde.