Waarom je als ouder beter niet je rouwende kind kunt helpen

Iedereen uit de cirkel van een kind kan een ‘hulp-volwassene’ zijn, je hebt daar geen speciale vaardigheden voor nodig. Ellens belangrijkste tip: als je ruimte laat voor stiltes en elkaar niet perse aan hoeft te kijken (tijdens de afwas, of een autorit) is het voor kinderen gemakkelijker om te praten over wat ze bezig houdt. Maar je kunt emoties ook uiten zonder te praten. Spelen is voor kinderen een goede manier om te oefenen met emoties en ze te leren begrijpen. Veel kinderen gaan liever iets fysieks doen, zoals hard tegen een bal schoppen of op de trampoline springen. Wissel daarom gesprekjes af met spel. Het gaat erom met kinderen te communiceren en begrip te krijgen voor hun gevoelens.



,,Het is voor een volwassene niet gemakkelijk om in te schatten hoe je met een rouwend kind omgaat”, vertelt Dreezens. Volwassenen zijn heel vaak bang dat ze iets verkeerd doen en ze het kind daarmee beschadigen. Maar wanneer je echt open staat voor wat het kind allemaal voelt, en dit accepteert kun je eigenlijk niet zo veel fout doen.