Waarom we zo dolgelukkig worden van een bezoekje aan een festival

Wie denkt dat een festivalbezoek typisch iets is voor de moderne, hedonistische mens, heeft het mis. In vrijwel alle tijden en culturen gingen mensen zo nu en dan in groepsverband uit hun bol. Al in 400 voor Christus, in de tijd van de oude Grieken, werden er in Athene grote feesten gehouden, zegt cultuurhistoricus Floris Meens van de Radboud Universiteit. ,,Eens in de zoveel tijd verliet je je bubbel. Per jaar waren er zo’n 120 dagen met activiteiten als muziek, poëzie, theater, dans en sport. Er werden ook rituelen gehouden om de goden gunstig te stemmen en om het maatschappelijke en sociale leven in goede banen te leiden.”