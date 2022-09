Wát een muis droomt, weten we niet: waaróm hij droomt misschien wel

Nieuwe ontdekkin­gen Europese telescoop Gaia: bevingen en tsunami’s op sterren

Niet alleen op de aarde komen bevingen voor, dat kan ook op sterren gebeuren. En soms zijn die ‘sterbevingen’ zo hevig dat er een soort tsunami ontstaat van het materiaal waar de ster van gemaakt is. Dat is een van de ontdekkingen die is gedaan met de Europese ruimtetelescoop Gaia.

13 juni