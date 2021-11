Wie bang is voor spinnen heeft meer kans depressief te worden

Of er leven was op Mars? Over tien jaar kunnen we het weten

Stukje bij beetje ontrafelen wij aardbewoners de geheimen van planeet Mars. Deze week werden er door een Marsverkenner twee nieuwe monsters verzameld. Die kunnen - over een jaar of tien - mogelijk bewijs leveren voor het antwoord op de vraag of er ooit leven was op de planeet.

12 september