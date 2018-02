Zo kun je tijdreizen op een Segway

Maar eerst Einstein: hij schreef ongeveer 100 jaar geleden de relativiteitstheorie op. Deze wet laat zien dat als je heel snel reist, jouw tijd voor de achterblijvers langzamer lijkt te gaan. Dat betekent dat de dimensie tijd kan worden vervormd door iets wat snel van ons af reist. Hoe sneller er gereisd wordt, hoe langzamer de tijd lijkt te verstrijken. Sterker nog: als je in een raket zou zitten die met lichtsnelheid gaat, zou het voor de achterblijvers op aarde lijken alsof de tijd bij jou stilstaat.



Zo snel als de lichtsnelheid kunnen wij niet reizen, maar zelfs met de snelheid van een raket is er al een meetbaar effect. Even een hersenkraker: als je met een raket reist, lijkt er voor jou minder tijd verstreken dan voor de achterblijvers en kom jij bij terugkeer aan in de toekomst! André Kuipers vloog bijvoorbeeld een jaar lang rondjes om de aarde. En in dat jaar is hij een fractie van een seconde jonger gebleven dan de achterblijvers op aarde. Ben je er nog bij?



Dan die Segways. Want daarmee kunnen we dit fenomeen uitleggen. In de video zie je hoe Joeri met zijn Segway op dezelfde plek blijft staan terwijl LAB-presentator Sophie rondjes rijdt. Na een aantal minuten komt ze weer naast hem te staan en concludeert: voor beiden lijken evenveel seconden verstreken, maar de bewegende Segway heeft duidelijk meer meters afgelegd dan de stilstaande. Hartstikke logisch natuurlijk.