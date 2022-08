Zo zag de wereld de laatste ‘supermaan’ van 2022

Waarom noemen we een volle maan soms een ‘supermaan’? Het is een ‘supermaan’, omdat hij zich op de dichtst mogelijke afstand van de aarde bevindt: het zogenaamde ‘perigeum’, gemiddeld zo’n 363.300 km van de aarde. Gemiddeld staat de maan op zo’n 380.000 kilometer afstand.



De afstand tussen de aarde en de maan is namelijk niet altijd even groot, aangezien de maan niet in een cirkel maar in een ellips om onze planeet draait. Zo’n supermaan zie je drie à vier keer per jaar. Afgelopen nacht konden we deze ‘supermaan’ dan ook voor de laatste keer spotten dit jaar.



Volgens de bedenker van de term hebben we de laatste supermaan van 2022 vorige maand al gehad en telt deze niet. De ‘supermaan’ van afgelopen nacht wordt ook wel ‘de Steurmaan’ genoemd. De Indiaanse Algonquin stam vernoemde deze ‘supermaan’ naar de vissen die zich in deze tijd van het jaar gemakkelijker lieten vangen.