Zonneauto TU Delft in de vangrail: deelname World Solar Challenge niet in gevaar

De door zonne-energie aangedreven auto NunaX heeft echter ‘flinke schade’ opgelopen, zo laat het Vattenfall Solar Team weten. Toen Van der Waals remde voor de eerste bocht op het circuit van Hidden Valley, in het noorden van het land, blokkeerde een achterwiel van de zonneauto en raakte hij in de slip. Door de botsing raakte de wagen beschadigd aan de zijkant, kwam de vleugel achterop scheef te staan en loopt een wiel aan. Ook het ‘geheime wapen’ van de auto, de zogenoemde shark skin, liep averij op. Dat is een laag folie die als een tweede huid op de auto is aangebracht. Er zitten minuscule ribbeltjes op die de NunaX nog aerodynamischer maken.

Flink geschrokken

Teamleider Maud Diepeveen zegt dat deelname aan de race niet in gevaar is. "We zijn natuurlijk flink geschrokken, maar we gaan de komende dagen alles op alles zetten om de auto op tijd af te krijgen", reageert ze.

Het team uit Delft is regerend kampioen van de race dwars door Australië, die om het jaar wordt georganiseerd.



De Solar Challenge geldt als het wereldkampioenschap zonneracen. De race begint aanstaande zondag. De deelnemers leggen in hun zonnewagens in een week 3000 kilometer af, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. In totaal doen 53 teams uit 24 landen mee aan de wedstrijd.



Onder de deelnemers zijn ook teams uit Eindhoven, Enschede (Universiteit Twente) en Groningen. Het team van Eindhoven doet mee in een andere klasse dan de andere drie: in deze zogeheten cruiser class gaat het niet zozeer om snelheid, maar veel meer om praktische zaken als energiegebruik en gebruiksvriendelijkheid.