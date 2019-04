Zwarte gaten bestaan! Astronomen leveren bewijs met eerste foto ooit

Vanmiddag zijn door een internationaal team van astronomen de beelden van een superzwaar zwart gat in het sterrenstelsel Messier 87 getoond. De opname werd gemaakt door radiotelescopen wereldwijd samen te laten werken en de waarnemingen te combineren tot één beeld. De foto toont het zwarte gat, een object dat zo’n hoge zwaartekracht kent dat zelfs het licht niet kan ontsnappen. Eromheen is een gloed zichtbaar, die weliswaar is ingekleurd maar laat zien wat er aan de rand gebeurd.



Het project Event Horizon Telescope begon in 2012 met waarnemingen van het centrum van het sterrenstelsel. Vandaag werd het resultaat gelijktijdig gepresenteerd op zes persconferenties in Brussel, Verenigde Staten, Chili, China, Taiwan en Japan. ,,We hebben gezien wat we voor onzichtbaar hielden’’, sprak Sheperd Doeleman van de Harvard universiteit. ,,We hebben een foto van een zwart gat gemaakt. Hier is het!’’



Superzware zwarte gaten zijn, anders dan kleinere exemplaren die ontstaan wanneer een ster instort onder zijn eigen gewicht, met mysteries omgeven. Ze bevinden zich in het centrum van de meeste sterrenstelsels en hebben een massa van vier miljoen keer onze zon. De alles verslindende ruimtemonsters werd al ruim een eeuw geleden voorspeld door Albert Einstein in diens speciale relativiteitstheorie. Observaties bevestigden zijn theorie tientallen jaren lang, maar tot een ‘directe’ foto kwam het nooit.

Wetenschappelijke doorbraak

Radiosterrenkundige Heino Falcke van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor de wetenschappelijke doorbraak. In 1998 al schreef Falcke de eerste wetenschappelijke publicatie over hoe 'ooit' zwarte gaten in beeld gebracht konden worden: door wereldwijd grote – uiteindelijk in totaal acht - schotelantennes aan elkaar te koppelen om een 'fototoestel' te maken dat zo groot is als de hele aarde.



,,Het is alsof we de frequenties van duizend autoradio’s achter elkaar zetten. In plaats van megahertz, krijg je tetrahertz. Zo kun je heel ver kijken”, wist hij vanaf het begin. Falcke was een visionair, hij deed zijn uitspraken in een tijd dat er nog genoeg wetenschappers waren die twijfelden aan het bestaan van zwarte gaten en/of de mogelijkheid voor het bewijzen daarvan.

Radiostraling

De bijkomende ‘truc’ die de in Keulen geboren wetenschapper bedacht, was om met de telescoop op zoek te gaan naar plekken in de ruimte waar veel radiostraling zit. Zo kon hij met zekerheid plaatsen aanwijzen waar zwarte gaten zijn te vinden. „Een zwart gat zuigt gas op, dat is wat die radiostraling veroorzaakt”, lichtte hij eerder toe aan deze krant.



Het gewicht van de aarde, maar dan samengeperst in een tennisbal. Door de enorme zwaartekracht die dat met zich meebrengt, wordt ook al het licht weggezogen. Dat is het euvel waarmee wetenschappers kampten om een zwart gat in beeld te kunnen brengen en het bestaan ervan te bewijzen. Het punt waar licht en materie onherroepelijk worden opgezogen, heet de ‘event horizon’.



Falcke slaagde er met zijn wetenschapsgroep al in 2004 in eerste metingen te doen vlak bij de rand van een zwarte gat in het centrum van ons melkwegstelsel: Sagittarius A, op 26.000 lichtjaren. Om de prestatie in perspectief te plaatsen: de zon staat ‘slechts’ 8 lichtminuten ver. Het nu gefotografeerde zwarte gat is net zo groot als ons complete zonnestelsel en staat op een afstand van 55 miljoen lichtjaar van onze aarde.

Waarnemingen

De waarnemingen die vanmiddag werden onthuld, zijn gedaan in 2017. Hoewel het bewijs voor het bestaan van zwart gaten is geleverd, blijven er nog veel vragen open. Want door het gebrek aan licht kon alleen de buitenkant van het zwarte gat in beeld worden gebracht. Onduidelijk blijft wat zich afspeelt in het zwarte gat zelf. Verdwijnen materie en energie voorgoed of blijft een deel toch voortbestaan? En is er toch een manier om een zwart gat ‘te betreden’ om daar achter te komen?



Zoals Heino Falcke al eerder liet weten: na het bewijs voor het bestaan van zwarte gaten, gaat het echte onderzoek nu pas beginnen.

Outside scientists suggested the achievement could be worthy of a Nobel Prize, just like the gravitational wave discovery.

While much around a black hole falls into a death spiral and is never to be seen again, the new image captures “lucky gas and dust” circling at just far enough to be safe and seen millions of years later on Earth, Dempsey said.

Taken over four days when astronomers had “to have the perfect weather all across the world and literally all the stars had to align,” the image helps confirm Einstein’s general relativity theory, Dempsey said. Einstein a century ago even predicted the symmetrical shape that scientists just found, she said.

“It’s circular, but on one side the light is brighter,” Dempsey said. That’s because that light is approaching Earth.

The measurements are taken at a wavelength the human eye cannot see, so the astronomers added color to the image. They chose “exquisite gold because this light is so hot,” Dempsey said. “Making it these warm gold and oranges makes sense.”

What the image shows is gas heated to millions of degrees by the friction of ever-stronger gravity, scientists said. And that gravity creates a funhouse effect where you see light from both behind the black hole and behind you as the light curves and circles around the black hole itself, said astronomer Avi Loeb, director of the Black Hole Initiative at Harvard. (The lead scientists in the discovery are from Harvard, but Loeb was not involved.)

The project cost $50 million to $60 million, with $26 million of that coming from the National Science Foundation.

Johns Hopkins astrophysicist Ethan Vishniac, who was not part of the discovery team but edits the journal where the research was published, pronounced the image “an amazing technical achievement” that “gives us a glimpse of gravity in its most extreme manifestation.”

He added: “Pictures from computer simulations can be very pretty, but there’s literally nothing like a picture of the real universe, however fuzzy and monochromatic.”

“It’s just seriously cool,” said John Kormendy, a University of Texas astronomer who wasn’t part of the discovery team. “To see the stuff going down the tubes, so to speak, to see it firsthand. The mystique of black holes in the community is very substantial. That mystique is going to be made more real.”

There is a myth that says a black hole would rip you apart, but Loeb and Kormendy said the one pictured is so big, someone could fall into it and not be torn to pieces. But the person would never be seen from again.

Black holes are “like the walls of a prison. Once you cross it, you will never be able to get out and you will never be able to communicate,” Loeb said.

The first image is of a black hole in a galaxy called M87 that is about 53 million light years from Earth. One light year is 5.9 trillion miles, or 9.5 trillion kilometers. This black hole is about 6 billion times the mass of our sun.

The telescope data was gathered by the Event Horizon Telescope two years ago, but it took so long to complete the image because it was a massive undertaking, involving about 200 scientists, supercomputers and hundreds of terabytes of data delivered worldwide by plane.

The team looked at two supermassive black holes, the M87 and the one at the center of our own Milky Way galaxy. The one in our galaxy is closer but much smaller, so they both look the same size in the sky. But the more distant one was easier to take pictures of because it rotates more slowly.

“We’ve been hunting this for a long time,” Dempsey said. “We’ve been getting closer and closer with better technology.”