101-jarige Driesprong is nu een school voor heel Hoge Hexel: ‘Doordat hechte band in buurtschap is ontstaan’

Katholieke kinderen gingen eerder naar een katholieke school, ook al hield dat kilometers fietsen in naar een buurtdorp. Ten Brinke: „Nu zijn er alleen nog maar een paar kinderen van reformatorische huize die in Vriezenveen de school bezoeken. De rest gaat allemaal naar De Driesprong. Prima. De levensovertuiging van de ouders is ons om het even, zolang ze onze doelstellingen en activiteiten onderschrijven. Het verrast ons dat ouders die permanent op recreatiepark De Tolplas wonen, hun kinderen naar onze school sturen.”

Tamelijk zelfstandig als school

Het maakt dat zelfs de school in deze kleine buurtschap nog volop levensvatbaar is. „De Driesprong telt zo’n zestig leerlingen. Dat aantal varieert nogal eens, tussen de zestig en tachtig. We verwachten eigenlijk over enkele jaren weer op tachtig kinderen uit te komen. We werken met vier combinatieklassen, een kleuterschool en negen leerkrachten, deels parttime. Het mooie is dat we binnen onze schoolvereniging Verion tamelijk zelfstandig bezig kunnen zijn. We kiezen eigen lesmethodes en welke uitstraling we als school willen bezitten.” Opmerkelijk is dat De Driesprong een aparte klas kent voor hoogbegaafde leerlingen, de Kangoeroegroep.