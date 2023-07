Aantal octrooien per hoofd van de bevolking in Wierden lager dan gemiddeld in Overijssel

Actie om stadsfon­tein bij Talamini te bewaren: ‘Gewoon laten staan, iedereen vindt het leuk’

Fontein of geen fontein, dat is de vraag. De gemoederen over de geplande verdwijning van de fontein tegenover Talamini zijn nog niet bedaard. Afgelopen weekeinde begon Jorien Geerdink een petitie om de fontein voor Almelo te behouden. Iets eerder kwam Democraten.nu al met de oproep de fontein te laten staan. Maar de grote vraag is: Is het markante bouwwerk te redden?